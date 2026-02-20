 Aller au contenu principal
Imerys : dévisse de -8% vers 23,4E, tutoie déjà les 23E
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:32

Imerys dévisse de -8% vers 23,4E, après avoir dévoilé une lourde perte de -408,8 millions d'euros, contre une perte de 95 millions un an plus tôt, sur fond de baisse de -6,1% de l'activité.
Le titre efface tous ses gains depuis Noël dernier et s'apprête à retracer son plancher des 23E du 22 décembre dernier, le support suivant étant 22,3E (dont le test remonte au 20/11/2025).

Valeurs associées

IMERYS
23,9600 EUR Euronext Paris -5,59%
