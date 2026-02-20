Imerys : dévisse de -8% vers 23,4E, tutoie déjà les 23E
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:32
Le titre efface tous ses gains depuis Noël dernier et s'apprête à retracer son plancher des 23E du 22 décembre dernier, le support suivant étant 22,3E (dont le test remonte au 20/11/2025).
Valeurs associées
|23,9600 EUR
|Euronext Paris
|-5,59%
