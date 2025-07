Imerys: bénéfice net divisé par deux au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 18:26









(Zonebourse.com) - Imerys publie un chiffre d'affaires de 1 757 ME au titre du 1er semestre, en repli de -8,4 % en publié et stable à périmètre et taux de change constants (-0,4 %), dans un environnement marqué par le ralentissement industriel en Europe et en Amérique du Nord ainsi que par les incertitudes liées aux politiques douanières américaines.



La baisse des volumes (-2,0 %) est partiellement compensée par un effet prix positif (+1,6 %).



L'EBITDA ajusté ressort à 281 ME, en baisse de -26,7 %, impacté par la cession d'activités liées au papier et la chute de la contribution des coentreprises. La marge recule à 16 % contre 20 % un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe chute de -50,2 % à 70 ME, et le BPA s'établit à 0,98 E contre 2,05 E au S1 2024.



La génération de cash-flow libre opérationnel courant est divisée par deux, à 40 ME, tandis que la dette nette augmente à 1 410 ME, tirée notamment par le versement de 123 ME de dividendes. Le ratio d'endettement passe ainsi de 1,9x à 2,5x l'EBITDA.



Malgré cette dégradation, le DG Alessandro Dazza souligne la résilience du modèle d'Imerys, avec une croissance organique soutenue dans l'activité Graphite & Carbone (+20,6 %) portée par les marchés des batteries et polymères conducteurs.



Le Groupe maintient son objectif d'EBITDA ajusté 2025 entre 540 et 580 ME, à condition d'un environnement macroéconomique stable.



Enfin, Imerys progresse dans le développement du projet Emili (lithium), dont la préfaisabilité a été confirmée. La production commerciale est désormais attendue pour 2030, avec un fort potentiel économique et environnemental à long terme.





Valeurs associées IMERYS 25,8000 EUR Euronext Paris -0,54%