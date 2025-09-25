iM Global Partner nomme Luc Dumontier chief investment officer

(AOF) - iM Global Partner (iMGP) annonce la nomination de Luc Dumontier au poste de directeur général - CIO Global Asset Management. Basé à Paris, il dirigera l'équipe mondiale de gestion d'actifs d'iM Global Partner et sera chargé de superviser la gestion des fonds et de poursuivre le développement de la gamme de fonds de la société (OPCVM et fonds américains). Luc Dumontier apporte plus de 25 ans d'expérience en gestion couvrant l'ensemble des grandes classes d'actifs ainsi que les stratégies alternatives.

Il rejoint iM Global Partner après avoir été directeur général adjoint en charge des investissements et des opérations chez Ossiam, où il supervisait les équipes investissement, recherche, positionnement et structuration des produits, ainsi que les opérations. Auparavant, il était responsable des investissements factoriels chez LFIS Capital.

Il a débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management en tant que gérant actions avant de devenir responsable du pôle de gestion alternative. À la suite de l'intégration de Sinopia au sein de HSBC Global Asset Management, il a conservé cette responsabilité pour le groupe.

Luc Dumontier est titulaire d'un master en économie, et d'un master en monnaie, banque et finance de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.