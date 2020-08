iM Global Partner confie deux fonds à l' italien Ersel

(NEWSManagers.com) - iM Global Partner poursuit la refonte de la gamme Oyster et confie la gestion de ses deux fonds de gestion crédit européen, Oyster European Corporate Bonds et Oyster European Subordinated Bonds, à l' italienne Ersel Asset Management. Le choix de cette boutique ne constitue pas un gros changement, puisque les deux co-gérants historiques des fonds chez Syz, Antonio Ruggeri et Andrea Gallina, l' ont récemment rejointe.

La gamme de fonds Oyster a été acquise en février dernier par iM Global Partner. Sa refonte fait suite à une revue stratégique qui a duré trois mois.

Sur les 25 fonds de la gamme Oyster repris par iM Global Partner, représentant 1,5 milliard d' euros, " une bonne moitié " subira des transformations, avait expliqué Philippe Uzan, CIO Asset Management d' iM Global Partner, en juin dernier. Cela concernera à la fois des fonds gérés par Syz AM (qui représentent 80 % de la gamme) et d' autres gérés par des gérants externes.