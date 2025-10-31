Illumina s'envole grâce à des résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre et à une hausse de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours

31 octobre - ** Les actions du fabricant de séquençage génétique Illumina ILMN.O augmentent de 18,5 % à 117,4 $ * * La société a annoncé jeudi en fin de journée un bénéfice ajusté au troisième trimestre de 1,34 $ par action, dépassant les attentes des analystes de 1,19 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,08 milliard de dollars, contre 1,07 milliard de dollars prévus

** ILMN a relevé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés à une fourchette de 4,65 à 4,75 dollars par action, contre une projection précédente de 4,45 à 4,55 dollars par action

** L'action ILMN a perdu 11,5 % depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance