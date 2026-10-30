Illumina recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Le titre de la société de séquençage génétique Illumina ILMN.O recule de 13,5% à 251 dollars

** Jeudi soir, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,13 milliard de dollars pour le troisième trimestre, en deçà des estimations de 1,15 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires hors remboursements de droits de douane s'est élevé à 1,17 milliard de dollars

** Le bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre, à 1,44 dollar, dépasse les estimations des analystes, qui s’élevaient à 1,36 dollar par action

** “Le troisième trimestre s’est bien déroulé. Le cours de l’action ne reflétait pas ce résultat “satisfaisant” — nous pourrions observer une pression à court terme”, ont déclaré les analystes d’UBS

** La société a indiqué que la demande des clients pour sa plateforme de séquençage d’ADN, NovaSeq X, restait à des niveaux très élevés, avec plus de 80 commandes d’instruments enregistrées au cours du trimestre

** “Bien que les livraisons de NovaSeq X restent élevées, à >80, l’absence de répercussion sur le chiffre d’affaires lié aux instruments constitue un problème, tout comme le ralentissement supplémentaire, d’un trimestre sur l’autre, des ventes de consommables cliniques” – analystes de Jefferies

** Nous anticipons que l’action subira des pressions compte tenu des résultats habituels de la division Séquençage, inférieurs au consensus, et encore assombris par l’impact des droits de douane, ont déclaré les analystes de Citi

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 90,2% depuis le début de l’année