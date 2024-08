Iliad : hausse de 10,1% de son chiffre d'affaires au premier semestre

"Le Groupe Iliad franchit une étape historique en entrant dans le top 5 des opérateurs européens. Nous avons désormais 50 millions d'abonnés en France, Pologne et Italie et même 61 millions avec notre investissement dans l'opérateur suédois Tele2", a déclaré Thomas Reynaud, directeur général du groupe, dans un communiqué.

(AOF) - Le groupe Iliad, maison-mère de Free, a fait état d'une hausse de 10,1% de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 4,90 milliards d'euros, contre 4,44 milliards d'euros il y a un an. Le résultat opérationnel courant du groupe de Xavier Niel ressort en hausse de 13,2%, à 1,86 milliards d'euros. Iliad a réaffirmé son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2024.

