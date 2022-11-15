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Iliad affiche un Ebitdaal sur 9 mois en hausse à €2,42 Mds
information fournie par Reuters15/11/2022 à 08:34

15 novembre (Reuters) - Iliad SA ILIAF.PK :

* UN PROFIL DE CROISSANCE QUI SE RENFORCE DANS UN CONTEXTE VOLATILE

* EN FRANCE, FREE AFFICHE UNE DES PLUS BELLES PERFORMANCES COMMERCIALES TRIMESTRIELLES DES 10 DERNIÈRES ANNÉES

* EN ITALIE, 261 000 NOUVEAUX ABONNÉS NETS ONT SOUSCRIT À L’UNE DE NOS OFFRES MOBILE CE TRIMESTRE

* LA CROISSANCE ORGANIQUE PRO FORMA DU CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE A ATTEINT 8,1% AU 3ÈME TRIMESTRE ET 9,2% HORS IMPACTS RÉGLEMENTAIRES EN POLOGNE.

* LES VENTES AU T3 PROGRESSENT DE 7,5% EN FRANCE, DE 15,0% EN ITALIE ET DE 2,5% EN POLOGNE1 (+11,3% HORS IMPACT RÉGLEMENTAIRE)

* L’EBITDAAL DU GROUPE, POUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2022, EST EN CROISSANCE ORGANIQUE PRO FORMA DE 8,5% (+12,6% PUBLIÉ) À 2,42 MILLIARDS D’EUROS

* A FIN SEPTEMBRE 2022, LE LEVIER FINANCIER S'ÉTABLISSAIT À 3,3X, EN HAUSSE PAR RAPPORT AU LEVIER FINANCIER FIN 2021 COMPTE TENU DE L’ACQUISITION D’UPC EN POLOGNE

* CA GROUPE À 9 MOIS EUR 6.17 MDS VERSUS EUR 5.63 MDS IL Y A UN AN

* NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS EN FRANCE AU T3 21,17 MLNS VERSUS 20,91 MLNS IL Y A UN AN

* NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS EN ITALIE AU T3 9,4 MLNS VERSUS 9,2 MLNS IL Y A UN AN

* PERPSECTIVES: LES PROCHAINS MOIS INVITENT À LA PRUDENCE MÊME SI NOS FONDAMENTAUX RESTENT SOLIDES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILIAF.PK

(Gdansk Newsroom)

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