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Iliad affiche un CA consolidé au T2 en hausse à €2,09 mds
information fournie par Reuters30/08/2022 à 08:12

30 août (Reuters) - Iliad SA ILIAF.PK :

* CA CONSOLIDÉ AU T2 EUR 2,09 MDS CONTRE EUR 1,88 MD L'AN DERNIER

* EBITDAAL GROUPE AU S1 EUR 1,58 MD CONTRE EUR 1,40 MD L'AN DERNIER

* CAPEX GROUPE À FIN S1 EUR 1,02 MD CONTRE EUR 1,04 MD L'AN DERNIER

* RÉSULTAT NET AU S1 EUR 639 MLNS CONTRE EUR 239 MLNS L'AN DERNIER

* DETTES NETTES À FIN JUIN EUR 10,03 MDS CONTRE EUR 8,01 MDS À FIN DÉCEMBRE 2021

* CASH FLOW OPÉRATIONNEL GROUPE À FIN JUIN EUR 557 MLNS CONTRE EUR 362 MLNS IL Y A UN AN

* NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS FRANCE AU T2 20,9 MLNS

* NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS ITALIE AU T2 9,2 MLNS

* NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS POLOGNE AU T2 14,61 MLNS

* PERSPECTIVES: LE GROUPE RESTE VIGILANT FACE À LA VOLATILITÉ ACTUELLE DES MARCHÉS FINANCIER ET ÉNERGÉTIQUE

* PERSPECTIVES: A RÉCEMMENT RENFORCÉ SES CAPACITÉS DE FINANCEMENT TOUT EN VEILLANT À SÉCURISER LE PRIX ET LES VOLUMES DE SES APPROVISIONNEMENTS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILIAF.PK

(Gdansk Newsroom)

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