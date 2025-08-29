 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Iliad a de l'appétit
information fournie par AOF 29/08/2025 à 10:49

(AOF) - iliad, maison-mère de Free, a déclaré un EBITDAal en hausse de 10,1% au premier semestre, à 2,05 milliards d'euros, avec une marge en progression à 40,2%. Le chiffre d'affaires du groupe fondé par Xavier Niel s'inscrit en hausse de 3,8% à 5,08 milliards d'euros. Le free cash-flow opérationnel s'établit à 1,2 milliards d'euros, en hausse de 20%.

"Cette dynamique nous permet de continuer à investir massivement dans les piliers de la souveraineté numérique européenne avec nos initiatives dans le Cloud, les infrastructures dédiées à l'IA et la connectivité de demain", a déclaré dans un communiqué le directeur général Thomas Reynaud.

Ce dernier envisage des opportunités de consolidation sur le marché français, les discussions très préliminaires ayant eu lieu au mois de juin avec des concurrents concernant une éventuelle vente du propriétaire de SFR, Altice France.

