iliad: 8 projets d'énergies renouvelables en Europe

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la signature de quatre nouveaux contrats d'achat d'énergies renouvelables ou Power Purchase Agreements (PPAs). Il compte désormais huit projets d'énergies renouvelables à travers l'Europe.



Les quatre nouveaux PPA portent sur deux sites situés en France, un situé en Pologne et un situé en Italie.



Ces contrats permettent au Groupe de sécuriser un approvisionnement en énergie bas carbone à prix attractif et stable sur une période de 10 à 15 ans, indique le groupe.



En France, le Groupe a signé pour la première fois un projet portant sur un site éolien qui vient compléter ses installations solaires. Avec les 4 PPA français signés depuis 2023, la consommation énergétique du Groupe en France sera couverte à hauteur de 16% par des PPA dès 2027.



Avec les PPA signés en 2024, la consommation énergétique du Groupe en Italie sera couverte à hauteur de 21% par des PPA et en Pologne à hauteur de 13% dès 2026. L'objectif est d'atteindre les 50% dans ces deux pays d'ici 2035.



' Le Groupe iliad fait ici la preuve que le secteur des télécoms sait penser son développement de manière durable et responsable, qu'il sait coupler progrès technologique et respect de l'environnement ', a déclaré Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad.





