“Il y a de la place pour les constructeurs automobiles étrangers sur le marché chinois”, déclare le président du conseil de surveillance de BMW

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification)

Il y a de la place pour les constructeurs automobiles autres que chinois sur le marché automobile chinois, qui est de loin le plus grand au monde, a déclaré jeudi Nicolas Peter, président du conseil de surveillance de BMW BMWG.DE .

M. Peter a ajouté que BMW reste très confiant quant au marché américain, qui est stable et important, mais que le constructeur vend moins en Europe qu’il n’y produit, malgré sa stratégie locale.

Le marché automobile européen pourrait compter en moyenne jusqu’à 60 % de véhicules électriques d’ici 2035, a-t-il également indiqué.