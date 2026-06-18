« Il y a de la place pour les constructeurs automobiles étrangers sur le marché chinois », déclare le président du conseil de surveillance de BMW

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Il y a de la place pour les constructeurs automobiles autres que chinois sur le marché automobile chinois, qui est de loin le plus grand au monde, a déclaré jeudi Nicolas Peter, président du conseil de surveillance de BMW BMWG.DE .

M. Peter a ajouté que BMW restait très confiant quant au marché américain, qui est stable et important, mais que ses ventes en Europe étaient inférieures à sa production, malgré sa stratégie locale.

Le marché automobile européen pourrait compter en moyenne jusqu’à 60 % de véhicules électriques d’ici 2035, a-t-il également indiqué.