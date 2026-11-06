Il va falloir se mettre au travail : analyse approfondie du rapport sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le Nasdaq et le S&P 500 en hausse; le Dow Jones en baisse

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500; les biens de consommation courante enregistrent les plus fortes baisses

* Le STOXX 600 recule de 1,4 %

* Le dollar progresse; le pétrole brut américain, le bitcoin et l'or reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit à 4,86 %

6 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

IL VA FALLOIR SE METTRE AU TRAVAIL: ANALYSE APPROFONDIE DU RAPPORT SUR L'EMPLOI

Le rapport sur l'emploi d'octobre , à première vue, a largement dépassé les attentes.

Le marché va-t-il donc s'en réjouir, y voyant la preuve d'une économie en pleine santé? Ou, au contraire, va-t-il l'interpréter comme un feu vert pour les hausses de taux de la Fed?

Concrètement, l’économie américaine a créé 165 000 emplois le mois dernier, dépassant le consensus de pas moins de 100 000.

De plus, les chiffres de l’emploi de septembre ont été révisés à la hausse, passant de 29 000 à 60 000, soit plus du double du chiffre initial, tandis que ceux d’août ont été revus à la hausse de près de 40 %, pour atteindre 186 000.

Cela marque le cinquième mois de création d’emplois supérieure à 100 000 au cours des 12 derniers mois, et la cinquième surprise à la hausse sur la même période.

En y regardant de plus près, la hausse de 144 000 emplois dans le secteur des services, souvent caractérisé par des salaires plus bas, a représenté 90,6 % des 159 000 créations d’emplois dans le secteur privé. Les secteurs de la production de biens et de l’industrie manufacturière ont créé respectivement 15 000 et 19 000 emplois. Le secteur de la construction a perdu 3 000 travailleurs.

Les effectifs du secteur public ont augmenté de 6 000 personnes.

« La forte hausse des emplois non agricoles, les révisions à la hausse des chiffres antérieurs et la baisse du taux de chômage soulignent toutes que les conditions du marché du travail se resserrent progressivement », écrit Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. « Cela permet à la Réserve fédérale de se concentrer sur l’inflation. »

En parlant du loup, la hausse des salaires a donné aux marchés un premier aperçu de l’inflation d’octobre. Ces données ont montré que les salaires horaires moyens s’accéléraient, avec une hausse mensuelle de 0,4 %, supérieure au consensus de 0,3 %. En glissement annuel, la hausse des salaires s’est ralentie à 3,1 %, contre 3,2 % en septembre (chiffre révisé à la hausse). Les économistes tablaient sur une croissance annuelle des salaires de 2,9 %.

« Avec une croissance annuelle des salaires de 3,1 %, cela ne fait que confirmer que la Fed n’a d’autre choix que de relever ses taux en décembre », a déclaré à Reuters Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities. « La question est de savoir s’ils les relèveront de 25 points de base ou de 50 points de base. »

En effet, suite à ce rapport étonnamment solide, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 77,1 % d’une hausse des taux à l’issue de la réunion de la Fed en décembre, contre 66,9 % hier, selon l’outil FedWatch du CME.

Il faut toutefois garder à l’esprit que la croissance annuelle des salaires est plus modérée que le dernier chiffre de l’IPC global, qui s’établit à 3,7 %. Cela signifie que la croissance des salaires réels reste en territoire négatif, comme c’est le cas depuis avril. Cela augure mal pour les consommateurs, qui portent sur leurs épaules environ 70 % de l’économie américaine.

Par ailleurs, la légère hausse du taux d’activité — qui passe de 61,8 % à 61,9 % — constitue un pas dans la bonne direction.

Elle rend d’autant plus impressionnante la baisse du taux de chômage USUNR=ECI , qui passe de 4,2 % à 4,1 %.

« Une baisse du chômage dans un contexte de hausse des taux de participation m’indique que le marché du travail est tendu; nous devrions donc nous attendre à une hausse des salaires, les entreprises se disputant les travailleurs », explique Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

La hausse de la participation exerce généralement une pression à la hausse sur le taux de chômage; lorsque les travailleurs sont en marge du marché du travail, ils ne sont pas considérés comme chômeurs.

Mais avant de nous réjouir trop vite, il faut noter que le taux d’activité reste faible par rapport aux normes historiques.

Pour autant, ce rapport n’était pas tout rose.

La durée moyenne de chômage a bondi à 28,1 semaines, contre 25,4 en septembre. C’est la plus longue depuis novembre 2021.

Il s’agit d’un indicateur volatil qui a connu des fluctuations à la hausse au cours des deux dernières années, et qui correspond à la tendance générale à la baisse de la confiance dans l’emploi reflétée par les données des enquêtes auprès des consommateurs.

Un autre point négatif est la hausse du nombre de personnes "sous-employées" (parfois appelée « chômage réel »), qui désigne les travailleurs n’ayant qu’un lien marginal avec le marché du travail ou occupant un emploi à temps partiel. Cet indicateur est passé de 7,6 % à 7,9 %.

« Plus d’emplois ne signifie pas toujours de meilleurs emplois », explique Nicole Bachaud, économiste chez ZipRecruiter. « La croissance des salaires reste à la traîne par rapport à l’inflation, et de plus en plus de travailleurs qui souhaitent un emploi à temps plein se retrouvent coincés dans des postes à temps partiel. »

Enfin, si l’on ventile les chiffres par origine ethnique, le chômage chez les travailleurs blancs a légèrement augmenté, passant de 3,6 % à 3,7 %, tout en restant bien en deçà de la moyenne nationale. Le chômage chez les personnes s’identifiant comme hispaniques s’est maintenu à 4,7 %, tandis que celui des Asiatiques a baissé à 2,8 % et que le taux de chômage des travailleurs noirs a reculé de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 6,6 %, soit 2,5 points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale.

Dans l’ensemble, l’écart de chômage entre les Blancs et les Noirs s’est réduit à 2,9 points de pourcentage, contre 3,4 points il y a un mois.

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

LA VENTE MASSIVE DANS LE SECTEUR DE L'IA MET À L'ÉPREUVE LE BOOM DE L'INVESTISSEMENT; LES ANALYSTES Y VOIENT UNE RÉDUCTION DES RISQUES ET NON UNE RÉINITIALISATION DES FONDAMENTAUX CLIQUEZ ICI

REBOND DES TECHNOLOGIES ET DES PUCES, AU LENDEMAIN D'UNE FORTE CHUTE CLIQUEZ ICI

LES CONTRATS EMINI SUR LE NASDAQ ET LE S&P 500 EN HAUSSE, MAIS LEURS GAINS S'ATTÉNUENT APRÈS LA PUBLICATION DES CHIFFRES DE L'EMPLOI CLIQUEZ ICI

BLUEBAY RENFORCE SON EXPOSITION AUX DETTES FRANÇAISES ET ITALIENNES CLIQUEZ ICI

MI-SESSION EN EUROPE: LE STOXX POURSUIT SA BAISSE, LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE RESTE STABLE CLIQUEZ ICI

LES MESURES DE RELANCE BUDGÉTAIRE ALLEMANDES PORTENT LEURS FRUITS CLIQUEZ ICI

LE STOXX SOUFFRE, MAIS RESTE STABLE SUR LA SEMAINE CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE S'ABATTENT-ELLES SUR L'EUROPE? CLIQUEZ ICI

LA RÉALITÉ DE L'IA CLIQUEZ ICI