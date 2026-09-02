Il n'y a pas que Nvidia : ces entreprises spécialisées dans l'alimentation électrique et le refroidissement profitent de l'essor des centres de données, un marché qui pèse un billion de dollars

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* Selon les analystes et les développeurs, les contraintes liées aux transformateurs font partie des défis à relever pour la mise en place des centres de données

* La hausse de la consommation d'énergie stimule le développement de nouvelles technologies dans les équipements d'alimentation et de refroidissement

* L'intensification de la concurrence et la pénurie de composants pourraient peser sur les marges et les cours boursiers des fournisseurs

par Clare Jim

Alors que Nvidia NVDA.O est synonyme de l’essor de l’IA, un groupe moins connu de fournisseurs d’équipements d’alimentation et de refroidissement tire profit de la frénésie mondiale de construction de centres de données, les développeurs se précipitant pour éviter les goulots d’étranglement au niveau des infrastructures.

Les centres de données, très gourmands en énergie, ont déclenché une flambée de la demande d’équipements allant des transformateurs aux systèmes de refroidissement avancés, créant des gagnants tout au long de la chaîne d’approvisionnement asiatique, même si les hausses antérieures des cours boursiers se sont modérées.

McKinsey prévoit près de 7.000 milliards (XX.XXX milliards d'euros) de dollars d’investissements dans les centres de données à l’échelle mondiale d’ici 2030; Nvidia a déclaré la semaine dernière s’attendre à ce que les dépenses en IA restent solides pendant des années.

Mais construire des centres de données assez rapidement pour répondre à la demande devient de plus en plus difficile. Les hyperscalers souhaitent souvent que les installations soient livrées dans un délai de six mois, mais les retards de raccordement au réseau peuvent s’étendre jusqu’à 24 mois sur certains marchés émergents et dépasser huit ans sur les principaux marchés développés, selon le cabinet de conseil Pivotale AI.

« En dehors du cercle des professionnels du secteur, on parle des processeurs graphiques (graphics processing units), mais au sein de ce cercle, on vous interroge très certainement sur les délais de livraison des générateurs et des transformateurs », a déclaré Wing Kin Cheung, directeur général du prestataire de services d’infrastructure numérique BodaData.

Les transformateurs convertissent l’électricité à haute tension provenant des réseaux en niveaux adaptés aux serveurs, aux systèmes de refroidissement et aux unités de distribution d’énergie.

L’EXAMEN DE L’IA S’INTENSIFIE

Les principaux fournisseurs de transformateurs, notamment le sud-coréen HD Hyundai Electric 267260.SK et le chinois Hainan Jinpan Smart Technology 688676.SS , ont fait état d’une forte hausse de la demande au premier semestre 2026, liée aux projets d’infrastructures d’IA, en particulier en Amérique du Nord.

HD Hyundai Electric a récemment indiqué que la demande en Europe était en hausse, les hyperscalers américains ayant accru leurs investissements sur des marchés tels que la Finlande, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, tandis que la demande au Moyen-Orient restait forte.

Son carnet de commandes a progressé de 23 % par rapport à six mois plus tôt, pour atteindre 8,5 milliards de dollars à la fin du mois de juin, et la société a indiqué qu’elle s’attendait à ce que la demande en centres de données reste soutenue.

« Nous disposons actuellement d’un carnet de commandes couvrant plus de trois ans, une part substantielle de notre capacité de production d’équipements électriques majeurs étant déjà réservée pour les trois prochaines années », a déclaré la société à Reuters.

« Nous sommes également en pourparlers avec certains clients clés concernant des volumes dont la livraison est prévue jusqu’en 2030. »

Pour Jinpan, les nouvelles commandes de centres de données au premier semestre ont plus que quadruplé par rapport à l’année précédente, tandis que son carnet de commandes correspondant a presque triplé.

Les puces d’IA consommant davantage d’électricité, les fabricants d’équipements misent également sur des technologies visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’impact environnemental, dans un contexte de surveillance publique croissante concernant la consommation d’eau et d’électricité des centres de données.

Bank of America estime que la consommation électrique par rack d’IA pourrait grimper à plus de 1,5 mégawatt d’ici fin 2030, soit près de 100 fois celle d’un rack classique, en se référant à la feuille de route de Nvidia.

Une technologie qui suscite de plus en plus d’intérêt est le transformateur à semi-conducteurs (SST), un dispositif qui remplace les bobines magnétiques encombrantes et les enroulements en cuivre par des semi-conducteurs pour transformer et acheminer l’électricité.

UBS estime que les SST permettront d’augmenter le rendement énergétique d’environ 4 % et de réduire les coûts. Bien que leur adoption commerciale n’en soit encore qu’à ses débuts, la banque s’attend à ce que leur pénétration atteigne 40 % en 2030 et prévoit que les entreprises chinoises gagneront des parts de marché grâce à leur expertise technologique et à leurs avantages en termes de coûts.

HD Hyundai Electric et Jinpan ont déclaré qu'elles intensifiaient le développement des SST, tandis que la société taïwanaise Delta Electronics 2308.TW , un fournisseur majeur d'infrastructures électriques, a indiqué qu'un petit centre de données utilisait ses SST.

Delta a déclaré à Reuters que la demande en solutions d’alimentation, de refroidissement et d’infrastructures de centres de données pour l’IA restait un moteur de croissance et que l’entreprise étendait ses capacités de production en Thaïlande, aux États-Unis et en Chine pour répondre à cette demande croissante.

LA COURSE AU REFROIDISSEMENT

Les systèmes de refroidissement apparaissent comme un autre secteur en pleine croissance, les opérateurs peinant à gérer la chaleur générée par les puissantes puces d’IA.

« L’alimentation électrique et le refroidissement vont fondamentalement de pair; ainsi, plus on consomme d’énergie, plus on a besoin de refroidissement, car cela génère de la chaleur », a expliqué Matty Zhao, responsable de la recherche pour les matériaux de base, le pétrole et le gaz chez Bank of America pour la région Asie-Pacifique.

La banque prévoit que d’ici 2030, le refroidissement par liquide représentera 70 % des nouvelles installations dans les centres de données dédiés à l’IA, contre le refroidissement par air, contre environ 30 % aujourd’hui. Selon McKinsey, le refroidissement par liquide peut réduire la consommation d’énergie de plus de 27 %.

Les développeurs explorent également des approches non conventionnelles, notamment des installations flottantes, des centres de données sous-marins et des serveurs installés dans des grottes ou des tunnels.

Cela crée des opportunités pour un éventail plus large de fournisseurs.

« Avec l’expansion de l’autoproduction d’énergie dans les centres de données et du marché des centres de données flottants, des opportunités s’ouvrent également pour pénétrer de nouveaux marchés pour les moteurs marins à vitesse moyenne », a déclaré HD Hyundai Electric.

La forte demande en produits de gestion thermique profite à Delta et à ses concurrents locaux Asia Vital Components

3017.TW et Auras Technology 3324.TW , ainsi qu’à la société chinoise Shenzhen Envicool Technology 002837.SZ . Tous font partie de l’écosystème de Nvidia.

CONTRAINTES DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Malgré une forte hausse des commandes, la progression des cours des actions des fournisseurs s’est modérée, les investisseurs s’interrogeant sur des valorisations élevées dans un contexte de concurrence de plus en plus intense.

L'action de Delta a progressé de plus de 90 % cette année, tandis que celle de HD Hyundai Electric est restée globalement stable, après avoir enregistré une hausse de plus de 100 % l'année dernière. Les actions des sociétés chinoises Jinpan et Envicool ont chuté respectivement de près de 30 % et 20 %, après avoir bondi de 118 % et 244 % en 2025.

«Même si le chiffre d’affaires augmente, je pense que la marge brute restera probablement à peu près à ce niveau», a déclaré en juillet Ping Cheng, président de Delta.

« Il existe de nombreuses variables sur le marché, notamment les nouvelles plateformes de produits, les retards de déploiement et les pénuries de composants. Ces problèmes pourraient s’aggraver quelque peu au cours du second semestre de cette année. »

Mme Zhao, de Bank of America, a déclaré que les investisseurs devaient être conscients des risques potentiels.

« Tout le monde ne peut pas être gagnant », a-t-elle déclaré. « Il faut sélectionner avec soin les leaders qui parviennent réellement à attirer les clients. »