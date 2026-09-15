"Il faut limiter l'IA dès maintenant, sinon l'humanité perdra son autonomie", déclare la lauréate du prix Nobel Ressa

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* Selon Ressa, les citoyens doivent militer en faveur d’une réglementation de l’IA afin de faire pression sur les responsables politiques pour qu’ils légifèrent

* Ressa estime que les fonctionnalités créant une dépendance devraient être supprimées des outils technologiques destinés aux adultes comme aux adolescents

* Elle rejette les arguments selon lesquels une réglementation en Occident donnerait un avantage à la Chine

par Gwladys Fouche

L’intelligence artificielle, qui a accaparé l’attention de l’humanité via les réseaux sociaux et s’est immiscée dans notre biologie en manipulant notre besoin d’intimité, nous privera de notre libre arbitre si nous ne légiférons pas dès maintenant pour la limiter, a déclaré Maria Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix.

La journaliste philippino-américaine, qui a remporté conjointement le prix 2021 notamment pour son travail de mise en lumière du pouvoir des grandes entreprises technologiques, est coprésidente du panel scientifique international des Nations unies sur l’intelligence artificielle, chargé d’évaluer comment l’IA transforme les vies à travers le monde.

Selon Mme Ressa, les citoyens doivent militer en faveur d’une réglementation de l’IA afin de faire pression sur les responsables politiques pour qu’ils adoptent des lois.

"Demander une réglementation n’est pas une question de liberté d’expression. C’est une question de sécurité publique", a déclaré la cofondatrice et directrice générale du site d’information Rappler, un client de Reuters.

"Je pense que nous en sommes à un stade où, si rien n’est fait, nous allons basculer… (Si nous n’intervenons pas maintenant, la situation) deviendra incontrôlable", a-t-elle déclaré lors d’une interview menée à Oslo, où elle intervenait dans le cadre d’une conférence sur les menaces pesant sur les démocraties.

TROIS VAGUES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

"L’intelligence artificielle n’est ni artificielle ni intelligente. Elle existe depuis environ 70 ans, et trois vagues ont déjà déferlé sur le grand public", a-t-elle expliqué.

Elle a décrit la première phase comme celle où les réseaux sociaux ont capté l’attention, polarisé les sociétés et isolé les individus au passage.

"La deuxième phase a consisté à pirater notre biologie, là encore par le biais de l’intimité: les chatbots", a déclaré Mme Ressa. "Et enfin, la dernière phase concerne l’autonomie même, à travers l’IA agentique et multi-agentique, ces modèles de pointe qui créent des machines qui ne se contentent pas de prétendre être humaines, mais qui agissent à notre place."

Certains détracteurs, dont le président américain Donald Trump, ont rejeté les appels du secteur en faveur d’une réglementation de l’IA, craignant de perdre la course à l’IA face à la Chine. Mme Ressa a qualifié cet argument de "belle manœuvre de communication".

"La Chine met en fait en place davantage de mesures de protection pour ses citoyens que la Silicon Valley ne le fait pour le reste du monde. Si vous utilisez TikTok, la version chinoise de l’application impose des restrictions d’âge", a-t-elle déclaré.

S’exprimant avant que le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, n’appelle les entreprises d’IA à ralentir le rythme de développement des capacités de leurs modèles face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle, Ressa a déclaré que la première étape pour faire évoluer les choses consistait à responsabiliser les entreprises technologiques.

"La toute première étape consiste à rendre les entreprises réellement responsables des dommages qu’elles ont causés", a-t-elle déclaré, saluant les poursuites judiciaires aux États-Unis qui ont conduit Meta Platforms META.O à verser jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et à limiter strictement l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents.

COMMENT Y REMÉDIER?

Elle a salué les initiatives de l’Union européenne et de certains pays , menées par l’Australie , visant à instaurer des limites d’âge sur les réseaux sociaux, mais a déclaré que cela ne remédiait pas au "défaut fondamental" que constituent ces outils développés par les entreprises technologiques, qui créent une dépendance même chez les adultes.

"Nous savons que c’est néfaste, il faudrait donc supprimer les fonctionnalités addictives, non seulement pour les adolescents, mais pour nous tous", a déclaré Mme Ressa. "Il n’y a pas que les jeunes qui sont manipulés politiquement dans tous les pays du monde."

Il faudrait créer des plateformes de communication mises en place par des groupes d’intérêt public, hors du contrôle des géants de la tech, à l’instar de la création d’équipements publics tels que les parcs verts — ce qu’a fait Rappler en lançant Rappler Communities en 2023, a-t-elle ajouté.

Rappler Communities, une application mobile reposant sur un protocole open source, sécurisé et décentralisé appelé Matrix, a permis à la rédaction de Rappler d’entrer en contact avec ses lecteurs, et aux lecteurs entre eux, afin d’"avoir de vraies conversations", a déclaré Mme Ressa.

Rappler a invité d’autres médias philippins à rejoindre cette initiative et étend désormais ce modèle à d’autres médias d’Asie du Sud-Est.

"C’est un espace où les gens peuvent se sentir en sécurité dans la sphère numérique, où ils peuvent dialoguer et, surtout, s’écouter mutuellement afin que la démocratie puisse pleinement s’épanouir", a-t-elle déclaré.