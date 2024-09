Ikonisys : Report de l’Assemblée Générale des actionnaires au 30 septembre 2024 et modification de l’ordre du jour

Paris, France - le 12 septembre 2024 – 17h45 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce aujourd'hui le report de son Assemblée Générale, initialement prévue le 25 septembre 2024, au 30 septembre 2024, et la modification de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale par le Conseil d'administration de l'Émetteur afin d'y ajouter une résolution relative au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes de l'Émetteur.





Un avis de convocation rectificatif sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 13 septembre 2024.





Les formulaires de vote et les procurations reçus des actionnaires pour l'Assemblée Générale du 25 septembre 2024 ne seront plus valables et devront être réitérés en vue de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2024. Les nouveaux documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale ainsi que le formulaire unique de vote seront accessibles via le site Investisseurs de la Société au sein de l’espace dédié aux Assemblées Générales, dans la section « Actionnaires ».