Ikonisys réalise une augmentation de capital par le biais d'un placement privé afin d'accélérer son développement commercial

Paris, le 3 juin 2024 – 19h45 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce aujourd'hui la levée de 150 K€, par voie de placement privé auprès d'un investisseur privé, afin de renforcer ses ressources financières et d'accélérer son développement.



Le produit net de cette émission, d'un montant de 150 K€, permettra à l'Emetteur de disposer de ressources supplémentaires pour soutenir son développement commercial, en finançant son besoin en fonds de roulement et en augmentant sa visibilité financière. Les nouveaux fonds permettront également à l'Emetteur d'accélérer l'intégration d'Hospitex et de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie commerciale, en développant son offre en Europe et dans un second temps aux Etats-Unis.