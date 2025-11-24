 Aller au contenu principal
Ikonisys - Hospitex initie des discussions internationales pour des projets pilotes en oncologie diagnostique suite à la visite de la délégation de l’ADB
information fournie par Boursorama CP 24/11/2025 à 18:45

Paris, France – le 24 novembre 2025 - Hospitex, filiale italienne détenue à 100% d’Aliko Scientific (Ikonisys SA, Euronext Growth Paris : ALIKO) et leader dans la production de dispositifs médicaux de cytologie annonce la préparation du projet pilote Urine24 en Extrême-Orient, à la suite de la visite d’une délégation de l’ADB (Banque Asiatique de Développement).


Cette visite s’inscrivait dans le cadre du Health Study Tour, une initiative promue par le Ministère italien de l’Économie et des Finances (MEF), en collaboration avec l’Agence Italienne du Commerce Extérieur (ICE) et la Banque Asiatique de Développement (ADB). Organisé en Italie du 22 au 26 septembre 2025, le programme a réuni des représentants des ministères de la Santé de Thaïlande, des Philippines, d’Ouzbékistan et du Tadjikistan, aux côtés de responsables de l’ADB.

