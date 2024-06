Ikonisys et Ulisse Biomed annoncent un partenariat stratégique pour soutenir l'innovation dans le domaine du diagnostic du cancer

Paris, France et Trieste, Italie – le 11 juin 2024 - 18h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, et Ulisse Biomed S.p.a. (« UBM ») ont le plaisir d'annoncer une collaboration stratégique visant à renforcer leurs capacités techniques et commerciales dans le domaine du diagnostic du cancer.



UBM est une société de biotechnologie spécialisée dans le secteur des soins de santé, plus particulièrement dans les domaines du diagnostic, du théranostic et de la thérapeutique, capable de générer des produits innovants et compétitifs dans ces domaines grâce à ses trois plateformes technologiques propriétaires.