Ikonisys débute une collaboration avec SYNLAB Italie pour introduire l'Ikoniscope au sein des laboratoires de pathologie

Paris, France – le 4 novembre 2024 - 18h00 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui le début d'une collaboration avec SYNLAB Italie, entité du groupe SYNLAB, leader européen de services de diagnostics médicaux et de tests spécialisés, pour le déploiement de l’Ikoniscope, plateforme avancée d’hybridation in situ par fluorescence (FISH), en Italie. Cette initiative marque une étape importante dans l'amélioration de la précision des diagnostics oncologiques et l'optimisation des traitements personnalisés pour les patients.



« Nous sommes fiers de collaborer avec SYNLAB Italie pour mettre nos solutions de diagnostic avancées au service de l'innovation dans le domaine de la santé. Ensemble, nous visons à établir de nouvelles normes d'excellence en matière de précision diagnostique, en améliorant les soins et les résultats pour les patients. Notre vision commune est de fournir aux professionnels de santé les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées, contribuant à l’amélioration de la vie des patients en Italie et au-delà. Cette collaboration reflète l'engagement de SYNLAB à offrir des solutions de diagnostic de pointe », déclare Francesco Trisolini, Directeur des Opérations du Groupe Ikonisys.