Ikonisys annonce que Hospitex International a remporté l'appel d'offres pour le prestigieux service de l’U.O.C. d’anatomie pathologique d’Enna en Italie

Paris, France, le 10 octobre 2024 - 7h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce aujourd'hui que sa société détenue à 100%, Hospitex International, a remporté l'appel d'offres pour les prestations de fourniture de systèmes de diagnostic destinés à l'U.O.C. d’anatomie pathologique d’Enna, en Italie.



Francesco Trisolini, Directeur des opérations d’Ikonisys et Directeur général d'Hospitex, a déclaré : « Cette réussite constitue une étape importante pour Hospitex International, rappelant notre engagement pour améliorer la précision des diagnostics et rationaliser le processus de diagnostic. Nous sommes ravis de continuer à apporter notre expertise et de positionner nos entreprises en tant que leaders dans le domaine du diagnostic du cancer ».