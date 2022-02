Ikonisys annonce l'installation réussie de l'Ikoniscope20 au Tomalab, l'un des plus grands laboratoires de génétique en Italie

Pour recevoir toute l'information financière d'Ikonisys en temps réel, faites-en la demande par mail à ikonisys@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



L'Ikoniscope20 a été installé avec succès chez Toma Advanced Biomedical Assays et est utilisé dans le flux de travail quotidien pour les soins délivrés aux patients

TomaLab fera office de laboratoire de référence pour Ikonisys, pour développer la R&D et poursuivre la commercialisation

De futures applications pour de nouveaux tests sont en cours d'évaluation, afin d'exploiter davantage les capacités de l'instrument pour automatiser le flux de travail du laboratoire et analyser des échantillons impossibles à étudier manuellement