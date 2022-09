Ikonisys annonce avoir conclu un partenariat avec BioVendor Laboratory Medicine pour la distribution du système Ikoniscope20 en Europe de l'Est

Paris, le 13 septembre 2022 – 17h45 - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce son premier partenariat de distribution concernant la vente de la solution de microscope à fluorescence numérique Ikoniscope20 sur le marché de l'Europe de l'Est.



Comme annoncé lors de l'introduction en bourse d'Ikonisys, la stratégie de commercialisation se concentrera sur un modèle mix de vente directe et indirecte. La stratégie de commercialisation en direct s’appuie sur la propre force de vente d’Ikonisys aux États-Unis et dans les principaux pays européens, tandis que le canal indirect repose sur des partenariats avec des distributeurs qualifiés ayant une forte présence dans le domaine des pathologies moléculaires sur leurs marchés respectifs. La collaboration avec BioVendor se concentrera dans un premier temps sur leur marché du partenaire, la République tchèque et la Slovaquie, avec la possibilité d'étendre la collaboration à l'Autriche et au Royaume-Uni par la suite.