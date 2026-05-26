IHG se renforce dans le haut de gamme avec un nouvel hôtel à Braga (Portugal)

Le groupe hôtelier poursuit l'expansion de sa marque Vignette Collection dans la péninsule ibérique avec un projet de conversion dans le centre historique de Braga.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature de l'Esperança Hotel, Vignette Collection, à Braga, au Portugal, renforçant ainsi son portefeuille Luxury & Lifestyle dans le pays. L'établissement de 58 chambres ouvrira en septembre 2026 après la conversion de deux bâtiments existants situés dans le centre-ville.

Ce projet porte à six le nombre d'hôtels ouverts ou en développement sous l'enseigne Vignette Collection au Portugal. L'actif appartient à Hotel Janes LDA, dirigé par Luciana Borges, tandis que la gestion opérationnelle sera assurée par Amazing Evolution.

Willemijn Geels, vice-présidente développement Europe chez IHG Hotels & Resorts, estime que "le Portugal est un marché prioritaire" pour le groupe et souligne l'intérêt croissant des propriétaires pour une offre combinant identité propre des établissements et puissance du réseau mondial d'IHG.