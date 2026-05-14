 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IHG s'allie à Adani Airports pour développer 5 hôtels en Inde
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 15:46

Le groupe hôtelier britannique renforce sa présence sur les grands hubs aéroportuaires indiens et introduit pour la première fois sa marque lifestyle Kimpton dans le pays.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec Adani Airport Holdings, premier opérateur privé d'aéroports en Inde, portant sur le développement de 5 hôtels totalisant près de 1 500 chambres dans plusieurs grandes villes du pays comme Jaipur, Navi Mumbai, Mangaluru et Thiruvananthapuram.

IHG précise que cette opération s'inscrit dans sa stratégie d'expansion sur les corridors à forte croissance liés au transport aérien, au tourisme et aux déplacements d'affaires.

"Le partenariat avec Adani Airport Holdings reflète l'ampleur des opportunités que nous continuons de voir dans le secteur hôtelier indien", a commenté Sudeep Jain, directeur général Asie du Sud-Ouest d'IHG Hotels & Resorts.

IHG exploite actuellement 52 hôtels en Inde sous 6 marques et dispose d'un pipeline de 98 établissements supplémentaires prévus sur les 3 à 5 prochaines années.

Le titre IHG progresse de 0,7% peu avant 16h et enregistre une hausse de l'ordre de 7% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

INTERCONTINT SP ADR
151,410 USD NYSE +0,83%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street ouvre en hausse, Nvidia grimpe à un niveau record
    information fournie par Reuters 14.05.2026 16:03 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse ‌jeudi, les investisseurs analysant une série de données économiques qui constituent un signe supplémentaire d'inflation, tandis que Nvidia atteint un record ​et que les investisseurs suivent de près le sommet sino-américain ... Lire la suite

  • L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard
    USA-Les ventes au détail à nouveau en hausse en avril, la guerre en Iran en cause
    information fournie par Reuters 14.05.2026 16:03 

    Les ventes au ‌détail aux Etats-Unis ont progressé en avril conformément ​aux prévisions, une hausse en partie due à l'effet de l'inflation provoquée par le conflit au ​Moyen-Orient, montrent les données publiées jeudi par le département du ​Commerce. Elles ont ... Lire la suite

  • Joëlle Pineau, alors vice-présidente de la recherche en IA chez Meta, le 7 février 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Face à la Silicon Valley, le Canadien Cohere mise sur une révolution tranquille de l'IA
    information fournie par AFP 14.05.2026 15:55 

    Dans un secteur qui carbure aux prophéties et aux coups d'éclat, le Canadien Cohere revendique son contrepied à la Silicon Valley: pas de spéculations sur une IA toute-puissante ni de querelles publiques. Avec une question: est-ce que ça rapporte ? "Cohere est ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street confiante au sujet du sommet Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 15:42 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, s'attendant à des avancées pour les entreprises américaines et le commerce mondial grâce à la rencontre à Pékin entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 067,27 +0,74%
INNATE PHARMA
1,63 +32,74%
NANOBIOTIX
46,9 +6,35%
HAFFNER ENERGY
0,1412 -15,75%
SOITEC
152,4 -2,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank