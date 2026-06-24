IHG renforce son offre haut de gamme au Portugal

Le groupe hôtelier convertira un établissement Crowne Plaza à Vilamoura pour étoffer son portefeuille de luxe dans le pays.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature du projet InterContinental Vilamoura - Algarve, au Portugal, en partenariat avec HDP Algarve SA. L'établissement ouvrira en avril 2027 après la rénovation et le repositionnement de l'actuel Crowne Plaza Vilamoura.

L'hôtel comptera 323 chambres, ainsi que plusieurs restaurants et bars, des espaces de bien-être, des équipements de loisirs et des infrastructures dédiées aux réunions et événements.

Situé à proximité de la marina de Vilamoura, de la plage Praia de Vilamoura et de plusieurs parcours de golf, l'établissement ciblera à la fois la clientèle internationale de loisirs et le segment des événements haut de gamme.

Cette ouverture portera à quatre le nombre d'hôtels InterContinental au Portugal et s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'IHG sur le segment Luxe & Lifestyle, qui compte plus de 595 hôtels ouverts et 392 en développement dans le monde.

A quelques minutes de la clôture, le titre IHG progresse de 1,5% à la City.