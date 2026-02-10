 Aller au contenu principal
IHG renforce sa présence en Inde avec un nouvel hôtel Garner à Bhiwadi
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 11:36

Le groupe hôtelier poursuit le déploiement de sa nouvelle marque milieu de gamme en Inde, avec une quatrième signature en quelques mois et une première implantation dans la région de New Delhi.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un contrat de franchise pour Garner Bhiwadi, marquant l'arrivée de la marque à proximité de la capitale, New Delhi.

Prévu pour une ouverture en 2027, l'établissement de 45 chambres sera développé par Modest Structures Private Limited et exploité par United Hospitality Management (UHM), partenaire de gestion du groupe en Inde et au Moyen-Orient.

Il s'agit de la 4e signature de Garner en Inde depuis son lancement régional, illustrant la confiance des propriétaires dans ce modèle milieu de gamme à faible risque et rendement attractif. Positionnée sur la conversion hôtelière, la marque vise une clientèle sensible au rapport qualité-prix, en s'appuyant sur les standards et les systèmes globaux d'IHG.

L'hôtel proposera des chambres modernes adaptées aux séjours courts et prolongés, ainsi que des services conçus pour les voyageurs professionnels. Selon Sudeep Jain, directeur général Asie du Sud-Ouest chez IHG Hotels & Resorts, "la dynamique autour de Garner en Inde démontre une forte adéquation stratégique avec les besoins des promoteurs et des voyageurs".

IHG compte actuellement 51 hôtels en exploitation en Inde et dispose d'un portefeuille de 80 établissements supplémentaires prévus à l'ouverture d'ici 3 à 5 ans.

