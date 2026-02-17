 Aller au contenu principal
IHG-Le RevPAR dépasse les attentes au T4 malgré la faiblesse aux USA
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 08:40

InterContinental Hotels Group

IHG.L a fait état mardi d'un revenu mondial par chambre disponible (RevPAR) supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, la croissance enregistrée en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique ayant compensé la faiblesse du marché américain.

Pour le quatrième trimestre, le groupe propriétaire de marques telles que Holiday Inn et Avid Hotels a fait état d'une croissance de 1,6% de son RevPAR, alors que les analystes tablaient sur 1,5%, selon un consensus fourni par le groupe.

Les tendances en matière de voyages d'agrément se sont toutefois affaiblies aux États-Unis, les consommateurs soucieux de leurs dépenses limitant leurs achats dans un contexte économique difficile et incertain.

Le revenu par chambre disponible de IHG aux États-Unis, son plus grand marché, a ainsi baissé de 2% au cours du trimestre clos le 31 décembre, après une baisse de 1,6% au trimestre précédent, soit pire que les performances de ses concurrents Hilton HLT.N et Marriott MAR.O dans la région.

Il s'agit de la troisième baisse trimestrielle consécutive du RevPAR aux États-Unis pour IHG.

"À l'horizon 2026, on s'attend à des conditions commerciales moins turbulentes aux États-Unis et à une demande plus forte pour le secteur", a déclaré le directeur général Elie Maalouf dans un communiqué.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

