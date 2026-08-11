IHG-La croissance du RevPAR ralentit au T2 avec l'impact de la guerre en Iran

(Actualisé avec cours à jour §3, citation du dirfin §7, détails §8)

InterContinental Hotels Group IHG.L a fait état mardi d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires par chambre au deuxième trimestre, citant la forte baisse enregistrée au Moyen-Orient, malgré les progrès continus réalisés aux États-Unis et en Chine.

Le propriétaire de Holiday Inn a annoncé une hausse mondiale du revenu par chambre disponible (RevPAR) de 3,5% à fin juin, après +4,4% au premier trimestre.

À la Bourse Londres, vers 13h15 GMT, l'action cédait 0,22% après avoir perdu plus de 2% à l'ouverture, les investisseurs s'étant focalisés sur le résultat d'exploitation inférieur aux attentes, à 665 millions de dollars, alors que les analystes prévoyaient 673 millions selon les données LSEG.

L'intérêt des personnes les plus aisées pour les voyages est resté soutenu et a été largement stimulé par les matchs du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique entre juin et juillet. En revanche, la guerre en Iran, qui en est désormais à son sixième mois, a pesé sur les hôtels et les agences de voyage du Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient, qui fait partie de la région EMEAA (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Australie), la deuxième plus importante d’IHG, etreprésente environ 5% du parc hôtelier mondial, a enregistré une baisse de 19% du RevPAR au deuxième trimestre. Il a progressé de 5,4% dans les Amériques et de 0,8% en Chine.

"Bien que le conflit au Moyen-Orient continue d’avoir des répercussions, notamment des perturbations plus généralisées des flux de voyageurs internationaux, nous continuons de penser que celles-ci seront entièrement compensées par la croissance de la demande ailleurs", a déclaré Elie Maalouf, directeur général, cité dans un communiqué.

Le directeur financier, Michael Glover, a déclaré à Reuters que la baisse du RevPAR au Moyen-Orient s'était atténuée plus rapidement que ne l'avait initialement prévu IHG. Il a ajouté que les ambitions à long terme dans la région restaient inchangées, même si toute reprise prendrait probablement du temps.

L'entreprise a déclaré être en bonne voie pour répondre aux attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore ; Version française Rihab Latrache ; édité par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)