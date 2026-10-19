IHG Hotels & Resorts ouvrira son premier établissement à Luang Prabang en 2027

Le groupe hôtelier a signé un accord avec Naluang International Resort and Hotel Limited pour développer un complexe Holiday Inn Resort de 101 chambres au Laos, dont l'ouverture est prévue en 2027.

IHG Hotels & Resorts annonce son arrivée à Luang Prabang, ville inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, avec le futur Holiday Inn Resort Luang Prabang Naluang Hill. Situé sur la colline de Naluang, l'établissement comprendra 101 chambres, suites et villas.

Le complexe proposera quatre espaces de restauration, une piscine, un centre de remise en forme, un spa et plus de 500 mètres carrés d'espaces de réunion, destinés notamment aux événements professionnels.

IHG exploite actuellement deux hôtels à Vientiane, sous les enseignes Crowne Plaza et Holiday Inn & Suites, représentant un total de 471 chambres. Cette nouvelle implantation renforcera sa présence au Laos.

Sur les coups de 16h à Paris, le titre reculait de 2,4% à Wall Street.