 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IHG Hotels & Resorts ouvrira son premier établissement à Luang Prabang en 2027
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 16:04

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe hôtelier a signé un accord avec Naluang International Resort and Hotel Limited pour développer un complexe Holiday Inn Resort de 101 chambres au Laos, dont l'ouverture est prévue en 2027.

IHG Hotels & Resorts annonce son arrivée à Luang Prabang, ville inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, avec le futur Holiday Inn Resort Luang Prabang Naluang Hill. Situé sur la colline de Naluang, l'établissement comprendra 101 chambres, suites et villas.

Le complexe proposera quatre espaces de restauration, une piscine, un centre de remise en forme, un spa et plus de 500 mètres carrés d'espaces de réunion, destinés notamment aux événements professionnels.

IHG exploite actuellement deux hôtels à Vientiane, sous les enseignes Crowne Plaza et Holiday Inn & Suites, représentant un total de 471 chambres. Cette nouvelle implantation renforcera sa présence au Laos.

Sur les coups de 16h à Paris, le titre reculait de 2,4% à Wall Street.

Valeurs associées

INTERCONT HOTELS
167,650 USD LSE -1,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 868,05 -1,11%
Pétrole Brent
108,42 +2,58%
POXEL
0,223 +50,68%
STELLANTIS
3,852 -3,33%
SOITEC
128,45 -0,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank