IHG : hausse des résultats semestriels

(AOF) - Intercontinental Hotels Group a dévoilé des résultats semestriels en amélioration. Sur les six premiers mois de l’année, le bénéfice avant impôts s’est apprécié de 34,11%, à 633 millions de dollars. Parallèlement, le bénéfice par action a augmenté de 41,2% à 300,1 cents. Les revenus totaux se sont élevés à 2,519 milliards de dollars, en progression de 8,5%.

De son côté, le RevPAR, le revenu par chambre disponible, un indicateur très important dans le secteur de l'hôtellerie, a augmenté de 1,8%, mais le rythme de sa progression a ralenti entre le premier et le deuxième trimestre (+3,3 %, contre +0,3%).

" Nous restons en bonne voie pour atteindre les prévisions de bénéfices et de profits pour l'ensemble de l'année. Bien que certaines incertitudes macroéconomiques à court terme persistent, nombre d'entre elles s'atténuent, et nous sommes confiants dans la réussite continue de notre algorithme de croissance, porté par la force de la plateforme d'entreprise d'IHG et notre capacité à capitaliser davantage sur notre taille, nos positions de leader et les moteurs de demande attractifs à long terme pour nos marchés ", a fait savoir Elie Maalouf, directeur général d'IHG.

