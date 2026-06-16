IG4 négocie le contrôle de Raízen avec Moelis et Journey

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luciana Magalhaes

La banque d’investissement indépendante Moelis & Company et le cabinet de conseil financier Journey Capital, conseillers des créanciers du producteur de sucre et d’éthanol Raízen RAIZ4.SA , ont reçu lundi soir des offres non contraignantes de la part de la société de capital-investissement IG4 visant à acquérir des créances et le contrôle de l’entreprise, selon trois personnes proches du dossier.

Deux d’entre elles ont toutefois précisé qu’aucun accord n’était encore acquis, l’une d’elles ajoutant que les créanciers auraient du mal à se prononcer rapidement.

Par ailleurs, l’une des trois sources a indiqué que les créanciers avaient accepté la proposition de Raízen visant à convertir la dette en participation au capital, car il s’agissait de la meilleure alternative disponible à ce moment-là, mais qu’ils préféreraient ne pas rester actionnaires. “Par conséquent, (le succès de la proposition) dépendra à 100% des conditions proposées par IG4”, a déclaré cette source.

IG4, Moelis et Journey Capital n’ont pas souhaité faire de commentaires.

IG4, qui est récemment devenue co-contrôlante de la société pétrochimique Braskem BRKM3.SA aux côtés du géant pétrolier Petrobras, cherche à acquérir le contrôle de Raízen, qui vient de mener à bien une restructuration de dette d’environ 65 milliards de reais auprès de créanciers locaux et internationaux, la plus importante restructuration extrajudiciaire jamais enregistrée au Brésil.

Réputée pour chercher à obtenir le contrôle ou le co-contrôle de ses acquisitions, IG4 ne donnera suite à son offre que si elle obtient au moins 50% plus un des crédits restructurés, ont indiqué ces sources.