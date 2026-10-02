IG Group plonge après un point trimestriel décevant et des objectifs abaissés

IG Group dévisse de 23% à 990 pence à Londres, sanctionné après un point d'activité décevant. La plateforme de trading a généré un chiffre d'affaires au 3e trimestre en recul sensible sur fond de conditions de marché moins favorables, ce qui l'a poussée à abaisser ses perspectives de revenus pour 2026.

Une performance décevante au 3e trimestre

Le groupe britannique a fait part ce matin d'une contraction en rythme annuel de l'ordre de 14% de son chiffre d'affaires au titre de son 3e trimestre 2026, à environ 240 MGBP. Ce chiffre d'affaires s'est ainsi révélé inférieur de 23% au consensus VA, selon RBC Capital Markets.

La banque canadienne explique cette performance décevante par "une moindre rétention des revenus sur les produits de gré à gré (OTC), qui s'est établie à 70% sur le trimestre écoulé, à comparer à une moyenne de 80% depuis la modification de la politique de gestion des risques mise en oeuvre au 2e semestre 2025."

RBC pointe aussi les revenus nets d'Underdog qui, s'ils ont plus que doublé sur un an pour atteindre 105 MUSD au 3e trimestre, se sont révélés inférieurs au rythme moyen de 125 MUSD par trimestre enregistré au 1er semestre 2026, calculé à partir d'un total de 250 MUSD.

Une direction confiante dans ses objectifs à moyen terme...

"La croissance du nombre de nouveaux clients effectuant leur première transaction et du nombre de clients actifs est restée soutenue au 3e trimestre 2026", note toutefois le CEO Breon Corcoran, qui reste confiant dans la capacité d'IG Group à atteindre ses objectifs à moyen terme.

En termes chiffrés, le nombre de nouveaux clients effectuant leur première transaction et celui des clients actifs se sont accrus respectivement, en organique, de plus de 25% et de plus de 17% en comparaison annuelle sur le trimestre écoulé.

...mais moins pour l'exercice en cours

S'il se dit confiant dans ses objectifs à moyen terme, IG Group se montre moins optimiste pour l'année en cours, anticipant désormais une croissance de ses revenus totaux à un taux "dans le milieu de la plage à un chiffre" par rapport à 2025, contre un consensus de 14% selon RBC.

Par ailleurs, les coûts non récurrents liés au transfert du siège social du groupe à Jersey et à la restructuration associée au nouveau modèle organisationnel annoncé le 8 juillet 2026 devraient s'élever à environ 30 MGBP en 2026, dont 16,4 MGBP ont déjà été comptabilisés au 1er semestre 2026.

Hors ces coûts non récurrents et les dépenses liées à l'acquisition d'Underdog, qui dépendent de la finalisation de cette opération, le groupe estime que sa marge d'EBITDA devrait se situer légèrement au-dessus de 40% en 2026.

Le titre plonge, mais RBC reste à "surperformance"

Cette publication reçoit donc un accueil glacial des investisseurs, au vu du plongeon de 23% du cours de Bourse ce vendredi, ce qui n'empêche toutefois pas RBC de maintenir son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 1 850 GBX sur le dossier.

"La réaction en Bourse accorde trop d'importance aux incertitudes réglementaires et ne tient pas suffisamment compte de la valeur intrinsèque de l'activité DFS, ni du potentiel de hausse important à long terme offert par les marchés de prédiction", juge la banque canadienne.

RBC note aussi qu'IG Group se négocie sur la base d'un PER 2026 estimé de 9,5 fois, une valorisation qui lui "paraît peu exigeante compte tenu du profil financier attractif du groupe, caractérisé par des marges élevées et une forte génération de trésorerie, ainsi que de ses solides perspectives de croissance à moyen terme".