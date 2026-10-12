IFC et BlueOrchard mobilisent des capitaux institutionnels pour les marchés émergents

(Zonebourse.com) - La Société Financière Internationale (IFC), membre du groupe de la Banque Mondiale dédié au secteur privé, et BlueOrchard Finance Ltd (l'un des principaux gestionnaires mondiaux spécialisés dans l'investissement à impact et membre du groupe Schroders) annoncent un partenariat visant à mobiliser des capitaux institutionnels de long terme en faveur des marchés émergents.

Cette initiative entend contribuer à la création d'emplois et au développement des opportunités économiques dans des régions où la mobilisation des investissements privés a historiquement été difficile.

Ce partenariat s'appuie sur un véhicule d'investissement en dette privée visant à lever jusqu'à 2 milliards de dollars d'engagements, avec Tokio Marine Group comme investisseur de référence lors d'une première clôture de 300 MUSD.

Ce véhicule d'investissement est un fonds evergreen, ce qui permet aux investisseurs de souscrire et de racheter leurs parts de manière continue, selon des fenêtres de rachat prédéfinies, tout en réinvestissant les capitaux dans de nouvelles opérations afin d'assurer leur réemploi continu.

Il est destiné aux investisseurs privés, notamment aux fonds de pension, aux compagnies d'assurance et aux fonds souverains, qui recherchent une exposition à long terme au crédit privé.

Les fondamentaux de la dette des marchés émergents se sont considérablement renforcés au cours des deux dernières décennies, grâce à une meilleure réglementation, une gouvernance plus solide et une baisse des taux de défaut. Dans ce contexte, ce véhicule d'investissement offre aux investisseurs institutionnels un moyen opportun et efficace de déployer leurs capitaux et d'accroître leur exposition au crédit des marchés émergents.

Ce véhicule d'investissement transforme le programme de portefeuille de co-prêts gérés (MCPP) de l'IFC en un modèle de nouvelle génération qui s'adresse à une base d'investisseurs plus large. Lancé en 2013, le MCPP est une plateforme phare de syndication dotée d'une capacité de plus de 25,5 MdsUSD. Elle permet aux partenaires de co-investir aux côtés de l'IFC à des conditions commerciales tout en bénéficiant d'une exposition à des prêts de haute qualité sur les marchés émergents.

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