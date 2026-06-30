Ieva Group va lancer la marque virale Wonderskin en Belgique chez ApriL

Ieva Group, spécialiste de la beauté personnalisée, a annoncé mardi qu'il allait accélérer le déploiement européen de la marque de cosmétiques américaine Wonderskin via un accord de distribution avec l'enseigne belge ApriL.

Déjà distributeur exclusif de la marque en Europe, Ieva explique qu'il prévoit d'implanter Wonderskin dans un premier temps au sein de 20 points de vente du réseau en Belgique, avant une extension progressive à l'ensemble des magasins du parfumeur.

Ce lancement, qui fait suite aux lancements récents chez Marionnaud et Beauty Success, est censé marquer une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux entités, puisque la chaîne de magasins commercialisait déjà ses marques made with Care et L'Atelier du Sourcil.

Un levier de croissance porté par la tech et les médias sociaux

Wonderskin s'est imposée sur le marché mondial des cosmétiques grâce à sa technologie brevetée " Wonder Blading ", un procédé de masque à lèvre pigmenté pelable sans transfert. Le produit phare de la gamme, le Lip Stain Masque, bénéficie d'une forte viralité digitale, totalisant plus d'un milliard d'impressions en un an sur les plateformes TikTok, Instagram, YouTube et Facebook.

A la Bourse de Paris, l'action IEVA était parfaitement inchangée mardi après-midi suite à cette annonce. Depuis son introduction, en mars dernier, le titre du "Netflix de la beauté" a perdu 37% de sa valeur, pour une capitalisation qui atteint désormais 78,9 millions d'euros.