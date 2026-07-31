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IEVA Group : Un bon départ sur la top line
information fournie par EuroLand Corporate 31/07/2026 à 08:11
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Publication du chiffre d’affaires S1 2026


IEVA Group a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2026. Ce dernier est ressorti en hausse de +145,4% à 21,8 M€. En excluant l’effet périmètre lié à l’acquisition de My Little Paris, la croissance organique du groupe s’est établie à +3,9% YoY. Dans l’ensemble, le semestre a été marqué par une meilleure dynamique commerciale et des avancées importantes dans l’intégration de My Little Paris.


Recommandation


À la suite de cette publication, nous réitérons notre objectif de cours sur le titre à 15,8€. Cela représente un upside de +70,3% par rapport au cours de clôture du 30/07/2026. Notre recommandation reste à Achat.

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IEVA GROUP
9,3000 EUR Euronext Paris +0,22%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 08:11:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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