IEVA Group publie ses premiers résultats semestriels en très forte hausse.

IEVA GROUP PUBLIE SES PREMIERS RESULTATS SEMESTRIELS EN TRES FORTE HAUSSE
AFFICHANT UN EBITDA AJUSTE SEMESTRIEL PROCHE DE L’EQUILIBRE, LE GROUPE CONFIRME SON OBJECTIF ANNUEL FIXE LORS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE
● CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2026 DE 21,8 M€, EN HAUSSE DE 145,4% ET CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,9%
● SUCCES DU DEPLOIEMENT DES PRODUITS DE LA MARQUE IOMA DANS 368 MAGASINS DOUGLAS ITALIE ET EXCELLENTE DYNAMIQUE DES VENTES A CE JOUR
● INTEGRATION REUSSIE DE MY LITTLE PARIS
● EBITDA AJUSTE DE -0,1 M€, EN TRES FORTE AMELIORATION
● TRESORERIE BRUTE DE 14,9 M€ AU 30 JUIN 2026
● CONFIRMATION DE L’OBJECTIF D’UN EBITDA POSITIF SUR L’EXERCICE 2026
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS – JEUDI 15 OCTOBRE 2026 - 18H00 (CEST)
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Paris (France) – 14 octobre 2026 – 18h30.
IEVA Group (Euronext Growth — FR0014015ND9, ALIEV), n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2026, clos le 30 juin 2026.
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