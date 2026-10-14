IEVA Group - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

IEVA Group (Euronext Growth - FR0014015ND9, ALIEV), n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés annonce avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2026. Ce rapport financier semestriel 2026 peut être consulté sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante www.ievagroup.com dans la rubrique spécifique « Information réglementée » de la partie Investisseurs
IEVA Group : Cotée sur Euronext Growth (Euronext Growth – Libellé : IEVA Group – Code ISIN : FR0014015ND9 – Code mnémonique : ALIEV)
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