IEVA Group - déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 18 mai 2026

Paris (France) – 19 mai 2026 – 18h30.



IEVA Group S.A., (Euronext Growth Paris - code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique : ALIEV-FR), groupe français de beauty-tech développant un écosystème intégré de marques, de services et d’expériences personnalisées dans les domaines de la beauté et du bien-être reposant sur l’exploitation de technologies propriétaires de diagnostic et de traitement de données, activées par des algorithmes d’intelligence artificielle et déployant un modèle propriétaire dénommé « Beauty as a Service® », déclare, en application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et d’actions au 18 mai 2026.