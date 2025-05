Idsud: retrait obligatoire le 27 mai information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - L'AMF indique que le retrait obligatoire visant les actions Idsud interviendra le 27 mai, au prix net de tout frais de 220 euros par action, et portera sur 9.237 actions représentant 2,50% du capital et des droits de vote de la société.



A l'issue de son offre publique d'achat simplifiée, clôturée le 5 mai, Manandier détient 360.335 actions Idsud, soit 97,50% du capital et 97,45% des droits de vote. La suspension de la cotation des titres est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





