Idsud: Manandier détient 97,5% du capital après l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Banque Hottinguer a fait connaître à l'AMF que, durant son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), soit du 17 avril au 5 mai inclus, Manandier a acquis, au prix unitaire de 220 euros, 4.286 actions Idsud par l'intermédiaire de l'acheteur qu'elle a désigné.



À la clôture de l'OPAS, l'initiateur détient 360.335 actions Idsud, soit 97,50% du capital et 97,45% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions Idsud est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées IDSUD 220,0000 EUR Euronext Paris 0,00%