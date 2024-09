Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Idsud: la famille Luciani transfère ses actions à Manandier information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 11 septembre 2024, l'AMF a été destinataire des déclarations de franchissements de seuils suivantes, intervenus le 11 septembre 2024 :



- la famille Luciani a déclaré avoir franchi directement en baisse, les seuils de 90% et 50% du capital et des droits de vote de la société IDSUD et ne plus détenir directement aucune action de cette société



- la société par actions simplifiée Manandier a déclaré avoir franchi en hausse, les seuils de 50% et 90% du capital et des droits de vote de la société IDSUD et détenir 96,34% du capital et 96,29% des droits de vote de la société.



Ces franchissements de seuils résultent de l'apport par Jérémie Arnould-Luciani et Marie-Thérèse Luciani de l'intégralité des actions IDSUD qu'ils détenaient directement au profit de leur holding familiale la société Manandier SAS.





Valeurs associées IDSUD 179,00 EUR Euronext Paris 0,00%