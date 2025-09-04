bioMérieux ajuste ses objectifs 2025

(AOF) - bioMérieux a ajusté ses objectifs 2025 à l'occasion de la publication de ses comptes du premier semestre du fait du recul du marché chinois et de l'amélioration du levier opérationnel. Le spécialiste du diagnostic in vitro cible désormais des ventes en croissance organique de 6 % à 7,5 % contre " au moins 7 % " initialement. Le résultat opérationnel courant contributif (ROCC) est anticipé en progression de 12 % à 18 % à données comparables contre " au moins 10 % " initialement, " soutenu par l'amélioration du levier opérationnel ".

L'effet de change négatif sur l'année 2025 est estimé à environ 25 millions d'euros contre de 35 à à 40 millions d'euros précédemment.

Sur la première partie de 2025, le résultat net part du groupe chuté de 25% à 161 millions d'euros, " en raison de la dépréciation partielle de la technologie Reveal ".

LE ROCC a augmenté de 24 % en données comparables à 372 millions d'euros, représentant ainsi 18,2 % des ventes, une progression de 210 points de base par rapport au 1er semestre 2024.

Le groupe a enregistré une croissance organique des ventes de 9,4 %, soit 2,044 milliards d'euros. bioMérieux précise qu'elle a été " portée par une progression de 10 % à taux de change constant des quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO•28 et une croissance organique de 12% des ventes de panels respiratoires Biofire ".

Le free cash-flow est ressorti à à 170 millions d'euros, soit plus de trois fois le niveau du 1er semestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Sixième mondial du diagnostic in vitro et n° 1 mondial de la microbiologie clinique et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 4 Mds€ provenant à 52 % des deux Amérique (dont États-Unis, 1 er marché du groupe), à 32 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Activité générée par les applications cliniques (42 % en biologie moléculaire, 33 % en microbiologie), par les immuno-essais (9 %), les applications industrielles (15 %) puis les autres gammes -Biofire Defense et Applied Maths ;

- Ambition :

- générer des résultats garants de l’indépendance du groupe familial,

- renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux, Alexandre Mérieux présidant le conseil de 8 administrateurs, Pierre Boulud étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires GO°28 :

- rigueur de l’organisation industrielle dans le diagnostic in vitro, positionnement sur des niches aux revenus récurrents (réactifs), maintien d’un mix produit positif -automates & tests à forte valeur ajoutée- et montée en puissance de la biologie moléculaire,

- définition de 4 moteurs de croissance stratégiques : panels non respiratoires (BIOFIRE), Microbiologie, tests non respiratoires (SPOTFIRE) et applications industrielles

- croissance externe ciblée (renforcement sur la marché du diagnostic délocalisé avec le suédois Spinchip ou sur les données génomiques) et couplée à des partenariats structurants,

- innovation forte avec 12 % de R&D générée par 16 centres (700 familles de brevets), visant le maintien à 25 % des revenus des produits mis sur le marché depuis moins de 5 ans, 75 % des investissements allant à l’antirésistance aux antibiotiques,

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone avec 30 M€ d’investissements dédiés : - 2030 : repli de 50 % des émissions directes vs 2019, de 45 % de la consommation d’eau et de 50 % de laconsommation d’énergie et de génération de déchets,

- éco-conception des produitset formation des fournisseurs à la RSE ;

- Rapidité de pénétration des pays émergents et récurrence des revenus à hauteur de 80 % ;

- Bilan sain : 3,5 Mds€ de fonds propres, 41 M€ de dette nette, 330 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé aux ampleurs des pandémies hivernales et à l’impact négatif des changes, révisé en baisse à 60 M€ pour 2024 ;

- Confirmation des démarrages prometteurs de VITEK® REVEAL™, BIOFIRE®, SPOTFIRE® élargi au Japon après les Etats-Unis, de VIDAS® KUBE™ VITEK® MS PRIME), de la plateforme de biologie moléculaire Spotfire aux Etats-Unis et, plus récemment du panel BIOFIRE RST ;

- Après un gain de 10,3 % des revenus à fin septembre, tirés par les panels BIOFIRE® et la solution SPOTFIRE®2 notamment dans les Amérique, objectifs 2024 fortement rehaussés d’une croissance de 8 à 10 %, des ventes et de 12 à 17 % du résultat opérationnel ;

- Plan GO 28 : investissements annuels de 8 à 10 % du chiffre d’affaires, hausse annuelle de 7 %

- Dividende 2023 de 0,85 € avec engagement de distribution au taux de 25 %.