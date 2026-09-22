IDP, copropriétaire de l'examen d'anglais IELTS, rejette l'offre améliorée de Blackstone

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* Cette offre améliorée représente une prime d'environ 56% par rapport au cours de clôture du 8 septembre

* Le conseil d'administration estime que le potentiel de redressement n'est pas pris en compte

* L'action a bondi de plus de 20% mardi

(Réécriture intégrale du texte)

par Rajasik Mukherjee et Kumar Tanishk

IDP Education IEL.AX a rejeté mardi une proposition de rachat d’environ 694,7 millions de dollars australiens (493,93 millions de dollars) émanant de Blackstone BX.N , affirmant que cette offre améliorée était "hautement opportuniste" et sous-évaluait considérablement l’entreprise.

Ce rejet oppose l’offre de Blackstone sur IDP, copropriétaire de l’IELTS, au pari du conseil d’administration selon lequel une restructuration en profondeur relancera le bénéfice et apportera une plus grande valeur aux actionnaires.

Les fonds gérés par Blackstone ont proposé 2,50 dollars australiens par action en espèces pour IDP le 9 septembre, après le rejet d’une offre antérieure de 2,30 dollars australiens. Cette dernière offre représentait une prime d’environ 56% par rapport au cours de clôture d’IDP du 8 septembre.

Le conseil d’administration d’IDP a déclaré que la proposition "sous-évaluait considérablement" la société et ne tenait pas compte du potentiel de bénéfice futur ni des avantages découlant de son programme de transformation pluriannuel.

L’approche de ce géant du capital-investissement fait suite à une forte détérioration des résultats financiers d’IDP. Le résultat net statutaire a chuté d’environ 90% en deux ans pour s’établir à 13,3 millions de dollars australiens au cours de l’exercice 2026, tandis que le chiffre d’affaires a reculé d’environ 23%.

Le durcissement des politiques d’immigration et des conditions d’octroi des visas étudiants sur les principaux marchés de destination a pesé sur les flux d’étudiants internationaux, ce qui a conduit IDP à supprimer des emplois et à réduire son réseau de centres de test IELTS. La société prévoit un Ebit ajusté compris entre 95 millions et 115 millions de dollars australiens pour l’exercice 2027, contre 122,9 millions de dollars australiens en 2026.

Cette opération met en évidence un bras de fer plus large entre les acheteurs de capital-investissement , à la recherche d’opportunités parmi les valeurs australiennes malmenées, et les conseils d’administration des entreprises, qui affirment que les difficultés conjoncturelles à court terme masquent la valeur de leurs activités.

Hersh Oberoi, directeur de la recherche mondiale chez Balfour Capital Group, a déclaré que la prime offerte dans le cadre de cette transaction reflétait davantage la forte chute du cours de l'action IDP que la valeur sous-jacente de l'entreprise.

M. Oberoi s'attend à ce que Blackstone revienne à la charge, estimant qu'une offre comprise entre 3 et 3,25 dollars australiens par action pourrait être nécessaire pour garantir la diligence raisonnable.

Mardi, l'action de la société basée à Melbourne a clôturé en hausse de 20,7% à 2,16 dollars australiens, son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

(1 dollar = 1,4065 dollar australien)