IDI / Winncare accélère son développement international avec l'acquisition d'Herida Medical

Poursuivant sa stratégie de consolidation du marché, Winncare renforce sa présence au Royaume-Uni avec l’acquisition de Herida Medical, l’un des principaux fabricants de dispositifs de prévention d’escarres anglais.

Le Groupe Winncare, présidé par Laurent Faugère (ex-CEO d’Urgo Medical et arrivé au sein du Groupe mi 2022), est un des leaders européens de la fabrication de matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance à destination des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Le Groupe dispose d’une gamme complète de produits (lits médicalisés, systèmes de prévention d’escarres, coussins thérapeutiques, équipements pour le transfert de patients) et services, qui a été renforcée ces dernières années, tant par croissance organique que par acquisitions. Engagé à produire un impact sociétal positif, le Groupe Winncare souhaite franchir une nouvelle étape dans son engagement et ainsi devenir société à mission, tel que défini par la loi PACTE.



Pour Marco de Alfaro, Partner d’IDI « Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de management et Siparex dans cette nouvelle acquisition stratégique, la deuxième depuis notre cession et réinvestissement en qualité de minoritaire au sein du Groupe en mars 2021 après 7 années d’accompagnement. Cette opération s’inscrit pleinement dans la thèse avec pour ambition partagée de poursuivre le déploiement du Groupe en France et à l’international, notamment par croissance externe. »