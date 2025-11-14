IDI / Résultats 3ème trimestre 2025 / ANR : +2,14%

ANR par action en hausse de + 2,14 % depuis le 1er janvier 2025

Fonds propres consolidés : 698 M€

Forte capacité d’investissement : 178 M€



L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce ses résultats trimestriels au 30 septembre 2025, suite à la réunion du Conseil de Surveillance du 13 novembre 2025, sous la présidence de Luce Gendry. L’ANR par action est en hausse de + 2,14 %. Au cours des 9 premiers mois, l’IDI a réalisé 6 opérations, dont deux au troisième trimestre : une prise de participation majoritaire dans Forsk ainsi que l’accompagnement d’Ekosport dans le développement de son réseau retail.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « Le troisième trimestre 2025 a été actif dans un environnement politique et économique incertain. La sélectivité de nos participations fait qu’elles disposent de business models résilients. Souvent, dans ces temps plus difficiles, des opportunités surviennent. L’IDI, grâce à la solidité de son bilan, dispose de moyens importants pour les saisir. »