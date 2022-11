IDI réalise la majeure partie de son investissement dans Sarbacane (multiple 3,1x, TRI net >70%) et réinvestit

Acteur majeur des solutions dédiées à la communication digitale des entreprises, le Groupe Sarbacane accueille à son capital EMZ, aux côtés de l'équipe de management et de l'IDI qui réinvestissent lors de cette nouvelle opération. Cette dernière permet à l'IDI de réaliser en deux ans un multiple d'investissement net de 3,1x et un TRI net de plus de 70%.



Julien Bentz et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Managing Partner de l'équipe d'investissement et Directeur Associé au sein d'IDI, ajoutent : « Le parcours accompli par Sarbacane depuis notre entrée au capital il y a tout juste 2 ans est exceptionnel avec un doublement de taille du Groupe, provenant d'une forte croissance organique et d'une acquisition structurante et réussie en Allemagne ayant permis au Groupe de devenir un acteur européen. Après avoir réalisé une très belle performance sur notre investissement initial, nous sommes heureux de revenir au tour de table, aux côtés du management et d'EMZ, étant convaincus du fort potentiel de développement, en France et à l'étranger, pour les prochaines années. Un grand merci à Mathieu, Paul, et toute l'équipe pour votre confiance renouvelée. »