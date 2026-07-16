IDF et Oaktree vont investir 1,7 milliard de dollars dans les piles à combustible de Bloom Energy destinées aux infrastructures d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Industrial Development Funding (IDF) et le gestionnaire d'actifs américain Oaktree ont annoncé jeudi qu'ils allaient investir 1,7 milliard de dollars dans le déploiement de la technologie de piles à combustible BE.N de Bloom Energy afin d'alimenter les infrastructures cloud d'IA, y compris un approvisionnement électrique dédié aux opérations de calcul IA de Nebius.

* Cet investissement financera la production d’électricité « derrière le compteur » à l’aide des piles à combustible de Bloom, permettant ainsi à Nebius de répondre à la demande croissante en capacité de calcul pour l’IA, ont indiqué les entreprises.

* IDF dirige le développement du projet Nebius, tandis qu’Oaktree y participe en tant qu’investisseur minoritaire.

* Les opérateurs de centres de données se tournent de plus en plus vers le nucléaire, les énergies renouvelables et les piles à combustible pour répondre aux besoins énergétiques en forte hausse liés à l’IA et au cloud computing, ce qui alimente des dépenses d’infrastructure de plusieurs milliards.

* Brookfield BAM.N avait convenu en 2025 d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans la technologie des piles à combustible de Bloom pour alimenter les centres de données

* Les piles à combustible offrent une alternative plus propre à l’énergie traditionnelle en produisant de l’électricité par le biais de réactions chimiques plutôt que par combustion. Selon le combustible utilisé, les sous-produits peuvent inclure de l’eau et de la chaleur, ce qui les rend plus respectueuses de l’environnement.