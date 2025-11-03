IDEXX revoit ses prévisions annuelles à la hausse, les propriétaires d'animaux de compagnie dépensant davantage en soins préventifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IDEXX Laboratories IDXX.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats du troisième trimestre supérieurs à ceux de l'année dernière, le fabricant de produits de diagnostic pour animaux de compagnie misant sur le fait que les propriétaires dépensent davantage en tests et en soins préventifs.

Ses actions ont augmenté de 5 % dans les échanges avant bourse.

La fréquentation des cliniques vétérinaires américaines a ralenti pendant l'été, mais les propriétaires d'animaux de compagnie ont continué à dépenser pour des services vétérinaires et autres, la croissance s'étant accélérée au cours du dernier mois, selon les analystes de Jefferies.

La société propose des équipements de diagnostic tels que des analyseurs de sang et d'urine et des systèmes d'imagerie pour aider les vétérinaires à diagnostiquer et à traiter les animaux. Elle fournit également des logiciels vétérinaires et gère des laboratoires de référence pour les tests plus complexes.

La demande d'équipements de diagnostic animaliers d'IDEXX est restée soutenue au cours du trimestre, les propriétaires d'animaux de compagnie investissant davantage pour maintenir leurs animaux en bonne santé et les protéger contre les maladies.

Jefferies a déclaré au début du mois qu'il pensait que les propriétaires consacraient une part plus importante de leur budget à la santé des animaux de compagnie à mesure que les animaux de l'époque de la pandémie vieillissent et que les nouveaux traitements sont mieux connus.

Les analystes observent si l'utilisation de l'équipement d'IDEXX s'accélère, de même que le placement de nouveaux instruments et les progrès réalisés à l'étranger, avant 2026.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 12,81 et 13,01 dollars par action, contre une prévision précédente de 12,40 à 12,76 dollars par action.

Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 4,27 et 4,3 milliards de dollars, contre 4,21 et 4,28 milliards de dollars précédemment.

Le revenu total d'IDEXX, basé à Westbrook, dans le Maine, a augmenté de 13 % pour atteindre 1,11 milliard de dollars pour le trimestre rapporté, par rapport à l'estimation des analystes de 1,07 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice de 3,40 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 2,80 dollars par action l'année précédente.